Банки вклали у депозитні сертифікати Нацбанку рекордні 207 мільярдів

Обсяг купівлі банками депозитних сертифікатів овернайт Національного банку України минулого тижня досяг історичного максимуму: 23 червня вони придбали їх на 199,98 млрд грн, а в п'ятницю, 24 червня – на 206,83 млрд грн.

За даними НБУ, щодня депсертифікати купували 63 банки з 68 діючих у країні, а минулої середи – 65, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За підрахунками агентства, попередній історичний максимум купівлі депсертифікатів було встановлено 16 травня, коли він становив 196,45 млрд грн.

Щодо кредитів рефінансування, то минулого тижня один банк тричі брав овернайт кредит на 20 млн грн, а в п'ятницю один банк залучив річний кредит на 1,94 млрд грн, що майже повторює ситуацію минулого тижня, коли також один банк двічі залучав на ніч 20 млн грн, а один – 1,8 млрд грн на рік.

Як повідомлялося, Національний банк минулого тижня, 23 червня, знову профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 35 млрд грн, збільшивши їхній портфель до 225 млрд грн, у тому числі в червні на 105 млрд грн.

При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.

Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.

Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні. Наразі невідомо, чи цей план вдастся виконати.

Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.