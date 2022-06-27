Євросоюз остаточно затвердив регламент щодо запасів газу у підземних сховищах

Рада ЄС ухвалила в понеділок остаточну постанову про заповнення потужностей зберігання газу в ЄС до зимового сезону та можливості поділу їх між державами-членами.

Про це заявила міністерка енергетичного переходу Франції, що головує в Раді ЄС, Аньєс Паньє-Рюнаше, передає Інтерфакс-Україна.



"ЄС тепер має інструмент, який вимагає від усіх держав-членів мати достатні запаси газу на зимовий період і полегшує обмін між країнами", – зазначила вона.



Постанова ради передбачає, що підземні сховища газу на територіях держав-членів мають бути заповнені не менш ніж на 80% їхньої місткості до зими 2022-2023 років і до 90% – до наступних зимових періодів.



"Загалом ЄС намагатиметься колективно заповнити 85% від загального обсягу підземних сховищ газу в ЄС у 2022 році", – йдеться у комюніке Ради ЄС.



Деякі держави-члени не мають на своїй території газосховищ, тому регламент передбачає, що вони повинні зберігати 15% свого річного внутрішнього споживання газу в сховищах, розташованих в інших державах-членах, і в такий спосіб мати доступ до запасів газу, що зберігаються в інших державах ЄС.



"Цей механізм зміцнить безпеку їх постачання газу, а також розділить фінансове навантаження, пов'язане із заповненням сховищ ЄС", – вважають у Брюсселі.



Регламент передбачає обов'язкову сертифікацію всіх операторів підземних сховищ газу органами зацікавлених держав-членів. Метою цієї сертифікації є "запобігання потенційним ризикам зовнішнього впливу на критично важливі інфраструктури зберігання, які можуть поставити під загрозу безпеку енергопостачання ЄС та інші важливі інтереси безпеки".



Крім того, передбачені винятки із вимог регламенту для Кіпру, Мальти та Ірландії, оскільки вони не пов'язані безпосередньо з газовою системою інших держав-членів.



Ухвалення радою цієї постанови завершує процедуру. Після публікації в "Офіційному журналі" ЄС регламент набуде чинності наступного дня.