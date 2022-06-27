Угорщина обмежила продаж пального на АЗС

Водіїв легкових автомобілів в Угорщині з 24 червня обмежили купівлею 50 літрів пального на день на заправних станціях, що належать угорській MOL і австрійській OMV.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

До цього кроку мережі АЗС вдалися, щоб запобігти збоям, спричиненим встановленою урядом межею цін.

Мережа MOL вдвічі скоротила попередній ліміт на заправку пальним. OMV заявила, що її обмеження 50 літрами застосовується лише до пального, яке продається за пільговою ціною, запровадженою урядом з листопада.

MOL, яка володіє найбільшою мережею заправних станцій у країні, закликала до поетапного скасування цінової стелі, якою обмежено роздрібну ціну як на бензин із октановим числом 95, так і на дизельне пальне на рівні 480 форинтів ($1,27) за літр.

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"Ми ввели цей ліміт (на заправку, – ред.), щоб мати змогу гарантувати безпеку постачання", – заявила агентству прессекретарка MOL Пірошка Бакош.

Вона також додала, що покупці, які заповнюють каністри пальним, більше не мають права купувати його за пільговою ціною.

OMV, яка має майже 200 заправних станцій в Угорщині, також заявила, що стягуватиме ринкову ціну за пальне, що продається в каністри.

Голова і головний виконавчий директор MOL Жолт Гернаді заявив у квітні, що збереження граничної ціни, яка зараз набагато нижча від поточних ринкових цін, може призвести до дефіциту пропозиції.

Австрія й Угорщина випустили частину своїх стратегічних запасів пального за останні тижні для стабілізації ринку.

Бакош повідомила, що попит на пальне зазвичай зростає приблизно на 30-40% протягом літа через туризм і сільськогосподарський сезон, що підвищує попит на дизельне пальне.

Нагадаємо, цього місяця Угорщина заявила, що вивільняє частину своїх стратегічних запасів нафти для OMV для закупівлі й поширення всередині Угорщини, щоб запобігти дефіциту пального, після інциденту на нафтопереробному заводі OMV поблизу Відня.