Нацбанк змінив правила видачі ліцензій на проведення валютних операцій

Національний банк України вніс зміни до порядку видачі ліцензій на здійснення валютних операцій учасникам небанківського фінансового ринку, запровадивши можливість отримання ліцензії професійними учасниками ринків капіталу, що провадять клірингову діяльність центрального контрагента.

Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку №132 від 24 червня та набудуть чинності з 28 червня, повідомляє пресслужба регулятора.

Згідно з документом, центральний контрагент може отримати ліцензію на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах "своп" та розрахунків у іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих у іноземній валюті.

"Це дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті", – пояснили в НБУ.

При цьому отримання ліцензії центральним контрагентом проводитиметься за спрощеною процедурою. Водночас у разі видачі ліцензії враховуватиметься інформація від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Це дасть змогу уникнути дублювання процедур ліцензування, які центральний контрагент проходив у НКЦПФР та Національному банку", – уточнили в Нацбанку.

Водночас в НБУ анонсували пакет додаткових змін до нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання з метою забезпечення належних умов для проведення центральним контрагентом зазначених розрахунків у іноземній валюті.