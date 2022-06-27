Нацбанк змінив правила видачі ліцензій на проведення валютних операцій
Відповідні зміни затверджені постановою правління Національного банку №132 від 24 червня та набудуть чинності з 28 червня, повідомляє пресслужба регулятора.
Згідно з документом, центральний контрагент може отримати ліцензію на здійснення розрахунків за валютними операціями на умовах "своп" та розрахунків у іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих у іноземній валюті.
"Це дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті", – пояснили в НБУ.
При цьому отримання ліцензії центральним контрагентом проводитиметься за спрощеною процедурою. Водночас у разі видачі ліцензії враховуватиметься інформація від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).
"Це дасть змогу уникнути дублювання процедур ліцензування, які центральний контрагент проходив у НКЦПФР та Національному банку", – уточнили в Нацбанку.
Водночас в НБУ анонсували пакет додаткових змін до нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання з метою забезпечення належних умов для проведення центральним контрагентом зазначених розрахунків у іноземній валюті.