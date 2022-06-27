В Європі виставлять на продаж першу заарештовану яхту російського мільярдера. ФОТО

Супер'яхту Axioma російського мільярдера Дмитра Пумпянського, який потрапив під санкції, буде продано з аукціону за рішенням Верховного суду Гібралтару.

Вона може стати першою суперяхтою, що належить одному з найбагатших росіян, яку виставлять на торги, пише російський Forbes.

Влада Гібралтару заарештувала цю яхту у березні за позовом найбільшого американського банку JPMorgan про стягнення боргу з особи, яка перебуває під санкціями. Axioma може стати першим судном, яке продадуть через санкції проти найбагатших росіян

Влада Гібралтару заявила, що заарештувала яхту "на користь кредиторів з належними вимогами".

Юристи припускають, що яхта, ймовірно, була придбана Пумп'янським за рахунок кредитних коштів JPMorgan і потрапила в заставу до банку. Відповідно, тепер банк намагається звернути стягнення на яхту через прострочення виплат за кредитом, тому на транспортний засіб було накладено арешт.

Російський мільярдер Пумпянський потрапив під санкції Євросоюзу 10 березня, за кілька днів санкції проти нього ввела Велика Британія. Наприкінці березня про те, що яхта Axioma належить Пумпянському, повідомила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс.

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Пумпянський після потрапляння в санкційні списки вийшов зі складу бенефіціарів російської "Трубної металургійної компанії", в якій йому належало 90,6%, і вийшов з її ради директорів.

За даними Refinitiv shipping, Axioma залишила карибський острів Антигуа 27 лютого і останні три тижні перетинала Атлантику, перш ніж досягти Гібралтару. 72-метрове судно належить холдинговій компанії Британських Віргінських островів Pyrene investments.

Пумпянський придбав Axioma за $68,84 млн. Раніше в Європі також затримали яхти інших російських мільярдерів Андрія Мельниченка, Алішера Усманова, Олексія Мордашова, Геннадія Тімченка та Олексія Кузьмічова.