Окупанти хочуть розмістити в порту Маріуполя склад пального для військових, – радник мера
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Плани окупантів щодо Маріуполя озвучено після проведеня візиту інвентаризації нового де-факто гауляйтера окупованої Донецької області Хоценко: приоритет – порт. У Маріупольському порту буде розміщено основне сховище палива для військових потреб. За використання залізниці це значно скоротить логістику для окупантів до лінії фронту", – написав Андрющенко.
Також окупаційна адміністрація міста та порту отримали завдання в першу декаду липня забеспечити повноцінне відновлення порту. Загальна логістика з Маріуполя – металобрух, зерно та вугілля. До Маріуполя – паливо, військова техніка та БК в першу чергу.
"Задля забезпечення режиму охорони окупанти заселили всю першу лінію приватних будинків в районі пляжу Пісчаний, що примикає до порту, виключно військовими", – додав Андрющенко.
Раніше підконтрольна Росії окупаційна влада анонсувала "націоналізацію" суден, що залишалися у порту Маріуполя.