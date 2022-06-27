Україна отримала пільговий кредит від Японії на $500 мільйонів

Україна отримала додатковий пільговий кредит від уряду Японії на суму 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн).

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти вже спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

Як повідомлялося, 7 червня між урядами України та Японії було підписано додаткову угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитить 78 млрд японських єн (приблизно $600 млн).

Нагадаємо, 24 травня Україна отримала за зазначеною угодою 13 млрд японських єн (приблизно $100 млн).