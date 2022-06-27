Туреччина хоче провести переговори між Росією та Україною про розблокування експорту зерна

Туреччина готова провести в Стамбулі зустріч у форматі Туреччина-Україна-РФ-ООН для обговорення питання розблокування російськими військами українських портів для відновлення експорту зерна.

Про це речник та радник президента Туреччини з міжнародних питань Ібрагім Калин заявив виданню Haber Türk, повідомляє Укрінформ.

"На даний момент загалом РФ та Україна мають близько 40 мільйонів тонн зерна. Це серйозна цифра. Це відповідає показнику 30-35% у світі. Визначення цього коридору (для експорту українського зерна, – ред.) і початок відвантаження кораблів займає 3-4 тижні", – сказав Калин.

Він зауважив, що Україна справедливо не хоче зняття мінних загороджень, які були встановлені для захисту Одеського порту, остерігаючись нападу РФ після зняття мін.

"Головна операція – це переговори з Росією та Україною. Якщо обидві сторони домовляться, ми проведемо зустріч Туреччина-Україна-росія-ООН у Стамбулі. Відправлення буде обговорено на цій зустрічі. Вони запропонували безпечний коридор. Переговори з цього приводу тривають. Ми хочемо якнайшвидше провести цю зустріч у Стамбулі", – сказав речник Ердогана.

Як повідомлялося, раніше турецьке інформагентство Anadolu повідомило, що за підсумками переговорів між військовими делегаціями Туреччини і РФ, що відбулися минулого тижня в Москві, ухвалене рішення про проведення чотиристоронньої зустрічі за участі Туреччини, Росії, України та ООН для обговорення питання виведення суден із зерном із окупованих портів України. В МЗС України своєю чергою заявили, що конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів наразі немає.

Водночас, за даними агентства, через кілька годин після закінчення перемовин турецьке суховантажне судно Azov Concord залишило порт Маріуполя. Таким чином Azov Concord стало першим іноземним судном, яке вийшло з маруіпольського порту, окупованого російською армією.

Раніше Туреччина підтримала вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в межах механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі 8 червня.

Водночас перед її проведенням Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.

Нагадаємо, посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що РФ вивозить вкрадене на окупованих територіях України зерно в Туреччину через російські порти, видаючи його за російське.