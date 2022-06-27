Країни G7 поки не досягли згоди щодо обмеження цін на російську нафту, – радник президента США

Країни G7 не досягли угоди щодо можливого встановлення ліміту цін на нафту РФ, проте обговорення з цієї теми розвиваються у правильному напрямку.

Про це заявив журналістам радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, передає Інтерфакс-Україна.

"Рішення щодо обмеження цін на нафту РФ не затвердили остаточно, але тенденція хороша", – сказав Салліван.

Також він не погодився із заявами, що ця ініціатива зустрічає опір. Він зазначив, що для реалізації пропозиції з лімітом цін потрібна "технічна робота".

Крім того, Салліван згадав, що президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін проведуть переговори протягом найближчих кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що лідери G7 на саміті у ФРН обговорять американську пропозицію, яка передбачає, що покупці нафти самі визначать максимальну ціну, яку вони готові платити за нафту. Передбачається, що такий прийом Захід міг би застосовувати щодо російської нафти, щоб зменшити доходи РФ від торгівлі енергоресурсами.

Проте в низці країн Європи, у тому числі, в Берліні, сприйняли ідею без ентузіазму, вважаючи, що на практиці її буде складно втілювати в життя.

Напередодні газета "Фігаро" з посиланням на Єлисейський палац повідомила, що влада Франції вважає правильною ідею США про введення певної "стелі" цін на нафту, проте на відміну від Вашингтона, виступають за узгодження цього з експортерами, а не за введення заходів самими покупцями в односторонньому порядку.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому світові ціни на нафту різко зросли, що посилило інфляцію, яка вже була високою під час пандемії через порушення ланцюга поставок, особливо в США.

Останнім часом країни Заходу почали активно обговорювати варіанти обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів як альтернативу зменшення фізичних постачань, оскільки падіння обсягів призводить до значного зростання ринкових цін, що спричиняє інфляційний тиск і дозволяє Росії заробляти більше, експортуючи менше.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".