На Київщині внаслідок бойових дій пошкоджено 49 мостів, – ОВА
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Внаслідок бойових дій у Київській області пошкоджено та знищено 49 мостів.
Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Facebook.
"Під час бойових дій на Київщині було пошкоджено 49 мостів", – написав голова ОВА.
За його словами, на частині об’єктів вже ведуться відновлювальні роботи.
"Наразі нам важливо відновити повноцінний рух на усіх трасах регіонального та міжобласного значення", – наголосив Кулеба.
Як повідомлялося, за даними "Укравтодору", станом на початок червня від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україн, зруйновано 24 тис. км доріг та три сотні мостів.