На Київщині внаслідок бойових дій пошкоджено 49 мостів, – ОВА

Внаслідок бойових дій у Київській області пошкоджено та знищено 49 мостів.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив у Facebook.

"Під час бойових дій на Київщині було пошкоджено 49 мостів", – написав голова ОВА.

За його словами, на частині об’єктів вже ведуться відновлювальні роботи.

"Наразі нам важливо відновити повноцінний рух на усіх трасах регіонального та міжобласного значення", – наголосив Кулеба.

Як повідомлялося, за даними "Укравтодору", станом на початок червня від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україн, зруйновано 24 тис. км доріг та три сотні мостів.