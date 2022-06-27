На Київщині до зими встигнуть відновити лише 6% зруйнованих будинків, – ОВА

У Київській області повністю зруйновано через військову агресію з Росією 4 835 приватних будинків, до кінця поточного року, згідно з затвердженою обласною військовою адміністрацією (ОВА) програмою, планують відбудувати 280.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації (КОВА) Олексій Кулеба повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Наразі на території Київської області повністю зруйновано 4 835 приватних будинків та 13 292 частково пошкоджено. Ці цифри ми отримали від органів місцевого самоврядування, вони проходили верифікацію, зараз йде документальне обстеження всієї картини", – повідомив Кулеба.

Він зазначив, що відновлюватимуть у першу чергу будинки тих мешканців, для яких вони були єдиним житлом.

"Хочу звернути увагу на те, що значна частина зруйнованих приміських будинків – це так звані "дачі", коли у людей, крім них, є ще квартири або інше житло. У нашій програмі відновлення приватних будинків ми робимо першочерговий акцент на людях, для яких зруйновані будинки були єдиним житлом", – наголосив Кулеба.

Він додав, що враховуватиметься також пріоритетність категорій громадян, які мають бути забезпечені житлом у першу чергу, а саме сім'ї загиблих та/або поранених внаслідок збройної агресії РФ учасників бойових дій або багатодітні сім'ї; сім'ї з дітьми, особи пенсійного віку з-поміж тих, чиє житло було зруйновано або стало непридатним для проживання в результаті збройної агресії РФ, вагітні жінки, особи з інвалідністю тощо.

При цьому Кулеба уточнив, що в обласному бюджеті вже зарезервовано 200 млн грн, які дадуть можливість старту програми.

"Нам потрібно близько двох тижнів на створення дорожньої карти, тобто сподіваємось із середини липня вже почати будувати", – сказав очільник області.

Він також повідомив, що деякі громади вже підтвердили свою фінансову спроможність розпочати відновлення і висловив сподівання, що до програми приєднуються міжнародні донори.

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Як повідомлялося, позачергова сесія Київської облради затвердила соціальну програму "Відновлення приватних будинків" для мешканців, які втратили житло внаслідок військової агресії РФ. Згідно з нею, протягом 2022-23 років планується збудувати 560 нових будинків площею від 70 до 120 кв. м. Загальний обсяг фінансування програми – 1,7 млрд грн, з рівними обсягами по 850 млн грн на кожен рік.

Відновлення здійснюватиметься на земельних ділянках власників зруйнованого житла за типовими проектами. Типові проекти буде обрано за результатами архітектурного конкурсу, проведеного департаментом містобудування та архітектури КОВА.

Крім того, Київська облрада затвердила програму "Нова оселя" на 2022-2023 роки, яка передбачає придбання 2000 нових квартир вартістю 2,81 млрд грн.