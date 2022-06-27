Нацбанк зобов’язав банки попереджати клієнтів про комісії при здійсненні операцій

Національний банк України (НБУ) вніс зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками, зобов’язавши фінансові установи надавати користувачам інформацію про їх умови.

Відповідні норми містить постанова правління Національного банку №128 від 21 червня, яка набирає чинності з дня введення в дію закону "Про платіжні послуги" 1 серпня.

Відповідно до вимог нового закону, Інструкція уточнює порядок і вимоги проведення платіжних послуг у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями.

Зокрема, визначено суть платіжної операції як касової операції, яка передбачає будь-яке внесення або зняття готівки на підставі платіжної інструкції, також змінено назви та реквізити окремих касових документів.

Крім того, надавач платіжних послуг зобов’язаний надавати користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг на безоплатній основі таку інформацію:

про порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед ініціюванням платником платіжної операції з використанням емітованих платіжних інструментів;

про надавача платіжних послуг, платіжну операцію; про комісійні винагороди;

про спосіб комунікації та заходи безпеки;

про строк дії договору про надання платіжних послуг, порядок унесення змін до цього договору та умови його припинення;

про механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають під час надання платіжних послуг.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила новий закон "Про платіжні послуги" 30 червня 2021 року. Він покликаний замінити застарілий закон "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також імплементувати до законодавства України основні засади Другої платіжної директиви ЄС (PSD2) та Директиви з електронних грошей (EMD).