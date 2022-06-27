Велика Британія надасть засоби для перевірки українського зерна, щоб запобігти його незаконному вивезенню Росією
Про це заявив британський міністр довкілля та продовольства Джордж Юстіс, передає Європейська правда.
"Видається, що Росія краде зерно зі сховищ (на окупованих територіях України, – ред.), і уряд Британії намагається зробити доступними власні технології перевірки походження зерна. Можна протестувати ДНК зерна, а в нас є зразки українського зерна", – пояснив Юстіс.
Він зазначив, що Велика Британія є світовим лідером у сфері перевірки походження сільськогосподарських культур шляхом тестування ДНК.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія планує виділити до 10 млн фунтів стерлінгів на відновлення української залізниці, щоб полегшити вивіз зерна з України.
Наголошується, що Великобританія веде переговори з урядом України про те, як "максимально збільшити пропускну спроможність залізниць та забезпечити рух як поїздів, так і зерна".