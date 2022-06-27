Суд арештував майно російських корпорацій "Ростєх", "Татнєфть" та "РусАл" вартістю 4,5 мільярда
Як повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, йдеться про корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям "Ростєх", "Татнєфть", "РусАл" та "Група ГМС", а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки.
"В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни", – зазначається у повідомленні.
Арешт накладено в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України).
Своєю чергою в пресцентрі СБУ додали, що вказані російські корпорації приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України.
"Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній. Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави", – йдеться у повідомленні Служби Безпеки.