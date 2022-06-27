Росія намагається знайти сотні комплектуючих для своїх літаків, – розвідка

Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих для своїх літаків.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Отримано матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська область) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту" різних типів та призначення. Командування 8 АД ОсП занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту", – сказано в повідомленні.

У якості виходу з ситуації пропонується відпрацювати на базі підприємство ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо по кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip – 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 – 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД – 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 – 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 –71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 – 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 – 9 найменувань імпортних використовується виробництва США, України.

Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, –системи посадки по маякам, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.

Раніше голова комітету Ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що "програму імпортозаміщення провалено повністю, окрім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого".