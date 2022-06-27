У Румунії збудують перший у Європі малий ядерний реактор

США виділять $14 млн на будівництво першого в Європі малого модульного реактора – він буде розташований на території колишньої теплоелектростанції в Румунії.

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає Європейська правда.

Зазначається, що кошти на будівництво реактора нададуть уряд США і американська фірма NuScale Power.

"Ця інвестиція має на меті залучити багатомільярдні інвестиції та показати першість США в передовому ядерному секторі, прискорити перехід на чисту енергетику, створити тисячі робочих місць і посилити енергетичну безпеку Європи", – йдеться в повідомленні.

Заяву Білого дому привітав президент Румунії Клаус Йоганніс, зазначивши, що "забезпечення енергетичної безпеки є спільною ціллю американсько-румунського стратегічного партнерства".

Підготовчі роботи з будівництва малого модульного реактора в Румунії почалися ще у 2019 році, коли NuScale Power і румунська Nuclearelectrica підписали меморандум про взаєморозуміння.

У 2021 році, після дослідження вартістю $1,2 млн, було визначене місце для будівництва реактора.

Малі модульні реактори мають потужність до 300 МВт на енергоблок, тобто близько третини від потужності традиційних ядерних реакторів. Завдяки своєму розміру такі реактори можна розташовувати в місцях, не придатних для більших АЕС.