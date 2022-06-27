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Кабмін створив робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців

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Кабмін створив робочу групу щодо реформування системи оплати праці держслужбовців
Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу щодо реформування системи оплати праці державних службовців.

Згідно з постановою уряду №725 від 24 червня, головою робочої групи визначено міністра Кабінету міністрів, заступниками голови – заступник державного секретаря уряду та голова Державного агентства з питань державної служби, а до складу увійшли представники профільних міністерств, Офісу президента, Верховної Ради, інших центральних органів влади та міжнародних організацій, передає Інтерфакс-Україна.

Основними завданнями міжвідомчої робочої групи є:

  • сприяння забезпеченню координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
  • визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
  • підготовка пропозицій щодо подальшого реформування системи оплати праці держслужбовців;
  • підготовка пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази з питань оплати праці держслужбовців.

Згідно з документом, міжвідомча робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

  • проводить аналіз ефективності заходів та причин виникнення проблем у системі та підходах до оплати праці держслужбовців;
  • вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що належать до її компетенції;
  • проводить моніторинг ефективності виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань із питань реформування системи оплати праці держслужбовців;
  • готує рекомендації та надає методичну допомогу з реформування системи оплати праці держслужбовців;
  • бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів;
  • представляє Кабміну розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації щодо реформування системи оплати праці держслужбовців.

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