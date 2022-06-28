Кабмін відклав передачу повноважень Держспецзв'язку Мінцифри
Про це йдеться у відповіній постанові Кабінету міністрів №718 від 24 червня, передає Інтерфакс-Україна.
Раніше постановою від 9 лютого цього року передбачалося, що ці повноваження перейдуть Мінцифри з 1 липня цього року.
"Це ще один вагомий крок на шляху до регулювання цієї сфери за європейськими стандартами та подальшої інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС", – зазначали раніше в Мінцифри.
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла закон "Про електронні комунікації" у грудні 2020 року.
Законом весь цифровий зв'язок (включаючи телефонний, бездротовий та дротовий інтернет-доступ) віднесений до сфери електронних комунікацій.
Держава також визнає інтернет універсальною послугою і зобов'язується забезпечувати доступ до неї в тих регіонах, де самі оператори не змогли цього зробити.