Нацкомісія з цінних паперів додала 7 інвестпроектів до переліку ненадійних

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проектів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.