У Туреччині виявили поклади нафти, які оцінили в $1 мільярд

На півдні Туреччини в провінції Адана виявлено поклади нафти, які оцінили $1 млрд.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після засідання уряду, передає Укрінформ.

"У двох скважинах в Адані знайдено високоякісну нафту. Вартість запасів оцінюється приблизно $1 млрд. Пробуривши ще 8 свердловин на тому ж родовищі, хочемо продовжити роботу на 10 свердловинах", – сказав Ердоган.

Нафту було знайдено в районі Джейхан провінції Адана в результаті дворічної роботи на дослідницьких родовищах "Чукурова 1" і "Чукурова 2", які належать Turkish Petroleum Corporation (TPAO).

"Ми намагаємося максимально ефективно використовувати обмежені ресурси, які у нас є, але ми також інвестуємо у відновлювані джерела енергії. Ми сповнені рішучості проводити дослідження як у Чорному морі, так і в Середземному морі за допомогою наших чотирьох бурових і двох сейсмічних дослідницьких суден, щоб знайти нові джерела", – наголосив Ердоган.

Раніше повідомлялося, що Туреччина надасть компанії Turkish Petroleum податкові пільги з метою підтримки її проєкту з розробки газового родовища Sakarya у Чорному морі вартістю $9,9 млрд. Обсяг запасів родовища оцінюється у 540 млрд кубометрів.