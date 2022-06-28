Виробник побутової техніки Whirlpool продав бізнес в Росії

Американська компанія Whirlpool, один з найбільших виробників побутової техніки у світі, продала свої активи в Росії турецькій Arcelik.

Як повідомляється на турецькому сайті публічного розкриття інформації, сума угоди становить до 220 млн євро, виплати планується здійснювати 10 років.

За підсумками угоди турецька компанія придбає 100% у російських АТ "Індезіт Інтернешнл" та ТОВ "Вірлпул Рус", які здійснюють операції в Росії, Киргизстані, Таджикистані, Туркменістані, Узбекистані, Вірменії, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Білорусі та Монголії.

Придбані компанії володіють заводом, що виробляє холодильники та пральні машини у Липецьку, загальною потужністю 2,8 млн одиниць техніки на рік, та має близько 2500 співробітників.

Новий власник також отримає бренд Stinol, та право на використання брендів Indesit та Hotpoint у вказаних країнах.

Arcelik A.S. – терецька компанія, виробник великої побутової техніки зі штаб-квартирою в Стамбулі. Контролюється найбільшим у Туреччині фінансово-промисловим конгломератом Koc Group. Arcelik належить десять торгових марок (основні Blomberg і Beko), а також заводи в Туреччині, Румунії, Росії та Китаї.

За даними російських ЗМІ, виручка "Вірлпул Рус" в 2021 році склала 40,8 млрд, чистий прибуток – 1,9 млрд руб. Виторг "Індезит Інтернешнл" склав 29,1 млрд, її прибуток досяг 220 млн руб.