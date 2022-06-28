Уряд повернув обов’язкові закупівлі в системі Prozorro

Усі державні та місцеві органи влади та підприємства проводитимуть обов’язкові спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro від 50 тис. грн.

Відповідні зміни до постанови №169, що регулює проведення держзакупівель на період воєнного стану, були прийняті Кабінетом міністрів 24 червня, повідомляє пресслужба Prozorro.

Зазначається, що нова постанова передбачає, що для закупівель від 50 тис. грн замовники мають проводити спрощені закупівлі.

"Це максимально швидкий та гнучкий інструмент у системі Prozorro, що дозволяє за 6-8 днів провести аукціон та укласти контракт з постачальником. Крім того, стандартизовані товари, як от пальне, офісне устаткування чи харчові продукти, можна буде купувати в електронному каталозі Prozorro Market", – пояснили в компанії.

Водночас запропоновані зміни передбачають низку підстав для проведення прямих закупівель, коли це є критично важливим.

"Зміни, які ухвалив Кабмін, максимально враховують ситуацію в Україні. Замовники, які перебувають у зоні бойових дій і не мають можливості скористатися електронною системою чи мають нагальні потреби у закупівлі тут і зараз, зможуть укладати прямі контракти", – зауважив генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

У компанії нагадали, що 28 лютого уряд дозволив на період воєнного стану укладати контракти напряму, без проведення аукціонів у Prozorro. Тоді це рішення дало змогу державним замовникам швидко забезпечувати свої потреби у період, коли бізнес перебував у шоковому стані.

Натомість зараз, наголошують у компанії, коли ситуація з ринками товарів, робіт та послуг стабілізувалася, повернення обов’язкових закупівель у Prozorro дозволить державі заощаджувати кошти завдяки конкуренції на торгах. Крім того, це має підтримати підприємців, що зіштовхнулися з суттєвим скороченням доходів після повномасштабного вторгнення РФ.