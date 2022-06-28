РФ платить солдатам зарплату за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі не перебуває під санкціями, – розслідування

Російські військовослужбовці отримують зарплату та "бойові" виплати за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі не перебуває під західними санкціями.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схем", передає Радіо Свобода.

Підтвердження таких виплат "Схеми" знайшли, зокрема, за допомогою групи в соцмережі "Вконтактє", де дружини військовослужбовців РФ обговорюють своєчасність фінансових нарахувань чоловікам за "спецоперацію" в Україні.

З’ясувалося, що принаймні частина виплат зарплат та "бойових" йде через зарплатні проєкти підрозділів армії у "Газпромбанку". При цьому, це єдиний великий банк Росії, щодо якого ЄС та США досі не ввели масштабних санкцій, через те, що країни Європи розраховуються через нього за російську нафту та газ.

Журналісти "Схем" встановили конкретних військових із зарплатами в "Газпромбанку" та підрозділи, у складі яких вони воюють в Україні. Серед них – 60-та окрема мотострілецька бригада Сухопутних військ РФ, якупомічали в районі Попасної Луганської області.

Серед встановлених російських підрозділів також – 8-а зенітна ракетна бригада та 6-та окрема танкова бригада. У російських медіа та соцмережах повідомляли, що танкова бригада була розформована, але основні її частини увійшли до 47 танкової дивізії. За даними української розвідки, коли для потреб цієї дивізії закупляли військову техніку, то платежі здійснювали через два банки, одним із яких був "Газпромбанк". У телефонній розмові дружина військового також підтвердила те, про що писала у групі: гроші з цього банку надійшли.

Після того, як журналісти зацікавилися темою виплат зарплат військовим у цьому банку, модератор видалив частину обговорень.

На підтвердження системної співпраці Міноборони РФ з "Газпромбанком" говорять і віднайдені "Схемами" фото та відео з публічних заходів різних військових частин навесні 2022 року. На них були присутні офіційні представники банку, як фінансові партнери армійських підрозділів. Зокрема, у березні, під час святкування ювілею підрозділу Росгвардії, на яке запросили представника банку, як фінансового партнера підрозділу.

У квітні інша представниця цієї фінустанови зустрічалася з дружинами військовослужбовців, які також беруть участь у війні проти України. В тому ж місяці ще одна представниця "Газпромбанку" у Смоленській області була помічена на урочистому заході іншого військового підрозділу армії РФ як фінансова партнерка підрозділу.

Журналісти також знайшли і більш ранні згадки про системну співпрацю Міноборони РФ з цією фінустановою. Наприклад, у 2016-му році "Газпромбанк" у своєму звіті повідомляв про випуск банківської картки з логотипом "Армія Росії", а у 2021-му інформував про принади зарплатного проєкту для російських військовослужбовців.

"Газпромбанк" не відповів на запит про коментар з цього приводу.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Щодо "Сбєрбанка" та ВТБ та ще з десятка російських фінустанов Євросоюз та Сполучені Штати наклали суворі санкції. З ними заборонено проводити будь-які транзакції, а також їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. При цьому, проти "Газпромбанку" були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.

"Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України" – зазначають у розслідуванні журналісти.

Віднайдені факти журналісти виклали в листі до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, та очікують на коментар.