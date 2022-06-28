Лідери "Великої сімки" домовилися вивчити питання про обмеження цін на нафту і газ з РФ, – ЗМІ

Лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися вивчити питання щодо встановлення обмежень цін на імпорт російської нафти та газу, щоб має обмежити здатність Москви фінансувати вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters, який ознайомився з фінальним комюніке саміту G7.



У ньому зазначається, що Європейський Союз разом із міжнародними партнерами досліджуватиме шляхи зниження цін на російські енергоносії, включаючи доцільність введення тимчасових обмежень цін на імпорт, йдеться у розділі остаточного комюніке G7. Офіційні особи заявляють, що йдеться і про нафту, і про газ.



G7 обговорює обмеження цін як спосіб запобігти отриманню вигоди РФ від її вторгнення в Україну, яка різко підняла ціни на енергоносії.



Ідея полягає в тому, щоб прив’язати фінансові послуги, страхування та перевезення нафтових вантажів до стелі цін на російську нафту. Тож, якщо вантажовідправник або імпортер хотів би отримати ці послуги, він має взяти зобов’язання продавати російську нафту за встановленою максимальною ціною.

Після вторгнення Росії в Україну в лютому світові ціни на нафту різко зросли, що посилило інфляцію, яка вже була високою під час пандемії через порушення ланцюга поставок, особливо в США.

Останнім часом країни Заходу почали активно обговорювати варіанти обмеження доходів Росії від експорту енергоресурсів як альтернативу зменшення фізичних постачань, оскільки падіння обсягів призводить до значного зростання ринкових цін, що спричиняє інфляційний тиск і дозволяє Росії заробляти більше, експортуючи менше.