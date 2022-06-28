Мінінфраструктури підвищило тарифи "Укрзалізниці" на перевезення вантажів одразу на 70% (оновлено)

Міністерство інфраструктури погодило пропозицію "Укрзалізниці" про підвищення тарифів на перевезення вантажів на 70%.

Відповідний наказ №441 міністр Олександр Кубраков підписав 22 червня, він був зареєстрований у Мін'юсті 24 червня та набрав чинності з моменту офіційного опублікування, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На відміну від кількох попередніх підвищень минулого року, цього разу коефіцієнти підвищені однаково – на 70% – для всіх 20 видів вантажів.

Як уточнили у пресслужбі "Укрзалізниці", нові підвищені тарифи на вантажні перевезення набудуть чинності з 1 липня.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту наказу про підвищення тарифів, "Укрзалізниця" планує завдяки цього отримати додатково понад 11 млрд грн до кінця 2022 року.

Компанія зазначила, що за підсумками перших п'яти місяців цього року через війну перевезення вантажів впали у 2,9 раза – до 27,1 млн тонн, у тому числі у внутрішньому сполученні у 2,7 раза – до 14,5 млн тонн, на експорт – у 2,5 рази, до 10,8 млн тонн, на імпорт – у 6,4 рази, до 1,6 млн тонн, тоді як транзит обрушився майже в 10 разів – до 0,3 млн тонн.

"Укрзалізниця" також зазначила, що її орієнтовні витрати на відновлення пошкоджень від війни перевищать 100 млрд грн.

Нагадаємо, із 2 січня 2022 року тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу (в тому числі залізної руди та вугілля) залізничним транспортом зросли на 9%. Очікувалося, що підвищення тарифів забезпечить додаткові надходження "Укрзалізниці" на суму 2,31 млрд грн.

Раніше, "Укрзалізниця" з 17 серпня 2021 року вже підвищила тарифи на залізничні перевезення вантажів 1-го та 2-го класів (у тому числі руди) на 8%. Згідно з тим рішенням, з 1 січня 2022 року він мав зрости ще на 20,4%. Водночас на перевезення вантажів другого тарифного класу (зокрема аграрної продукції) тариф з 17 серпня зріс на 8%, а з 1 січня він збільшиться ще на 6,5%. Окрім того, збільшиться тариф на порожній пробіг вагонів. "Укрзалізниця" оцінювала сумарний позитивний ефект підвищення тарифів у 1,8 млрд грн у поточному році і 10,1 млрд грн у 2022 році.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у серпні звільнив Івана Юрика з посади виконувача обов'язків голови АТ "Укрзалізниця" та призначив на цю посаду Олександра Камишіна. Упродовж 2012-2019 років, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова.