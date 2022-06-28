Промисловість РФ зіткнулася з кризою через відсутність іноземного програмного забезпечення, – Bloomberg

Залежність Росії від іноземного програмного забезпечення для управління фабриками, фермами та нафтовими родовищами стає однією з найбільших проблем для вітчизняної промисловості, оскільки все більше ІТ-провайдерів виходять з ринку у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Олени Семеновської, аналітикині IDC, пошук програмного забезпечення для автоматизованого проєктування та виробництва перетворюється на серйозну проблему, яка тільки гальмуватиме розвиток.



"Російські аналоги в цій сфері набагато слабші, і потреба є великою. Наразі підхід полягає в тому, щоб використовувати піратські та застарілі копії, що не сприяє стійкості та заганяє у глухий кут", – каже вона.



Іноземне програмне забезпечення часто вбудовується безпосередньо в промислове обладнання та контролює високоточні процеси. Виробники обладнання ретельно охороняють свою інтелектуальну власність і в багатьох випадках не дають клієнтам доступу до кодів, які використовуються для роботи їх заводів, сказав директор з інформаційних технологій ПАТ "Сєвєрсталь" Сергій Дунаєв.

За його словами, у виробництві сталі, яке вимагає точності в межах кількох сотих часток міліметра, навіть невеликі відхилення можуть позбавити продукцію цінності.



Агентство пише, що російський уряд наполягає на імпортозаміщенні, оскільки багато галузей промисловості постраждали від західних санкцій ще після анексії Криму в 2014 році, але урядовці не врахували того, наскільки сучасні потужності покладаються на програмне забезпечення.



За даними Російської металургійної асоціації, за останні два десятиліття лише металургійна промисловість інвестувала близько $59 млрд у відновлення потужностей. Значна частина коштів була витрачена на обладнання іноземних компаній, таких як Siemens, SMS Group та Danieli & C.Officine Meccaniche.



За словами першого заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна, вихід компаній з російського ринку є також викликом для нафтогазової промисловості країни, де частка вітчизняного програмного забезпечення становить лише 5-10% і часто є "невисокої якості".



Ситуація погіршується з виснаженням традиційних російських родовищ нафти, що змушує виробників використовувати важкодоступні запаси, які вимагають більш складного обладнання та програм.

Навіть місцеве виробництво продуктів харчування стикається з проблемами. М’ясопереробні підприємства в одному з найбільших агрохолдингів країни "РосАгро" використовують імпортні виробничі системи.



"Ми критично залежні від європейських компаній з точки зору систем управління виробничими потужностями, і поки що не знаємо, що робити, якщо щось станеться", – сказав голова правління компанії Максим Басов під час економічного форуму у Санкт-Петербурзі.

Водночас, як наголошує Bloomberg, постраждала не лише промисловість. Microsoft, а також німецький виробник програмного забезпечення SAP у серпні мають припинити оновлення та послуги для російських компаній. У результаті російські підприємства та державні службии будуть потенційно вразливими до вірусів.