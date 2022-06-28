Один із найбільших світових готельних операторів оголосив про припинення роботи в Росії

Британська компанія InterContinental Hotels Group (IHG), яка керує відомими світовими готельними брендами InterContinental, Holiday Inn, Indigo, Crowne Plaza та іншими, оголосила про припинення роботи в Росії.

Відповідна заява оприлюднена на офіційному сайті компанії.

Компанія нагадує, що після початку повномасштабної розв’язаної Росією війни проти України IHG прийняла рішення призупинити інвестиції, девелоперську діяльність та відкриття нових готелів в Росії, а також закрила свій корпоративний офіс у Москві.

"Згодом, 8 квітня, ми оголосили, що ведемо переговори з власниками 28 готелів під брендом IHG в Росії щодо комплексного, довгострокового управління та франчайзингових контрактів, за якими ці готелі працюють. Зараз ми припиняємо всі операції в Росії відповідно до еволюції режимів санкцій у Великобританії, США та ЄС, а також поточних і зростаючих проблем, пов’язаних із діяльністю в Росії", – йдеться у заяві компанії.

Водночас IHG планує продовжити надавати підтримку своїм співробітниками в Росії та Україні.

IHG – один з найбільших у світі готелів операторів, його готелі працюють у більш ніж 100 країнах. Групі належать бренди InterContinental, Holiday Inn, Crowne Plaza, Regent Hotels, Indigo і ряд інших.

За даними на сайті компанії, тільки в Москві та Московській області працюють 12 готелів під брендами IHG. Крім того, готелі під управлінням мережі розташовані в кількох інших російських містах. В Україні IHG керує столичним готелем InterContinental та кількома готелями Holiday Inn.