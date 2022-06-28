Україна почне комерційний експорт електроенергії до Європи

Оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему", – зазначив він.

За словами міністра, технічно українська енергосистема вже зараз може забезпечити до 1690 Вт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 Гвт.

Галущенко підкреслив, що всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам.

"Поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме нашому енергоринку кошти, які необхідні для стабілізації його фінансового стану. Європейські країни, своєю чергою, отримають змогу забезпечити більш стабільне енергопостачання та, що найважливіше, замістити російські енергоресурси", – наголосив глава Міненерго.

Як додали в НЕК "Укренерго" ENTSO-E визнало, що компанія разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі шість необхідних технічних передумов для запуску експорту електроенергії.

Зазначається, що на першому етапі доступна пропускна спроможність міждержавних перетинів (експорт/імпорт) розподілятиметься лише на добових аукціонах і буде обмежена обсягом до 100 МВт, а також підлягатиме щоденному аналізу. При цьому наразі розподіляються лише перетини в напрямку Румунії. Перший аукціон на розподіл пропускної спроможності до Румунії проходить 28 червня, з днем постачання на 30 червня.

"Виконання вимог ENTSO-E для відкриття експорту могло зайняти близько року, але, як і нашу синхронізацію, нам вдалося це зробити в неймовірно швидко. Тому сьогодні "Укренерго" та інші європейські ОСП можуть говорити про велику енергетичну перемогу", – зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. З 30 березня відновлено експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні – до Молдови.