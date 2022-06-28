Для подолання дефіциту палива на АЗС потрібно ще півтора місяці, – голова комітету

Україна продовжує роботу над подоланням дефіциту автомобільного палива, його постачання з Європи вже диверсифіковано, однак для повної нормалізації ситуації у цій сфері потрібно ще 1-1,5 місяці.

Про це на пресконференції повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус, передає Інтерфакс-Україна.

"Ті поставки, які напрацьовані сьогодні в Україну, вони не просто вже на 50% більші, ніж у травні, і продовжать зростати, але ще й мають хорошу диверсифікацію, тобто у нас не надходить більше третини з однієї країни", – сказав депутат.

Герус підтвердив раніше озвучений Мінекономіки прогноз, що Україна у червні 2022 року збільшить імпорт пального в 1,6 раза порівняно із травнем – до 600 тис. тонн. Зокрема, дві третини з них складе дизпаливо, решта – бензин та скраплений газ.

Як повідомлялося, наразі в Україні спостерігається дефіцит пального на роздрібному ринку, а великі мережі АЗС запровадили обмеження на продаж бензину та дизпалива в одні руки.

Мінекономіки спочатку обіцяло, що дефіцит пального на українських АЗС буде ліквідовано ще у травні після прийняття урядом рішення про підвищення граничних цін через ускладнену логістику. Пізніше представники влади запевняли, що ситуація із дефіцитом пального в Україні має покращитися із середини травня завдяки налагодженню поставок із Європи, однак попри певний прогрес у вирішенні цього питання проблеми у цій сфері залишаються.