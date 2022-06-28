Російські хакери здійснили масовану кібератаку на Литву, – центр кібербезпеки

Литовські державні установи і приватні структури постраждали від кібератаки з Росії.

Про це повідомили в Національному центрі кібербезпеки Литви, передає Радіо Свобода.

Зокрема, не працювали сайти Державної податкової інспекції, Департаменту міграції, а також транспортних компаній і кількох ЗМІ.

За словами директора Національного центру кібербезпеки Йонаса Скардінскаса, атаки проводилися з Росії. Відповідальність уже взяло на себе прокремлівське угруповання Killnet.

У своєму телеграм-каналі вони опублікували відео, в якому вимагали від Литви "розблокувати Калінінград", інакше, заявили хакери, атаки продовжуватимуться.

Скардінскас вважає, що, ймовірно, найближчими днями атаки можуть бути здійснені на сайти транспортного, енергетичного та фінансового сектору країни.

"Блокадою Калінінграда" хакери у своїй заяві називають відмову Литви пропускати через свою територію російські вантажні потяги, які доставляють до Калінінградської області РФ санкційні вантажі, зокрема, вугілля, метал, цемент, деревину і високотехнологічні вироби.

Представник литовського залізничного концерну LTG Мантас Дубаускас заявив, що його компанія реалізує санкції ЄС проти Росії та Білорусі, які мали повністю набути чинності до середини червня.

Москва різко виступила проти рішення Литви, нагадавши, що йдеться не про імпорт, а про транзит вантажів з однієї російської території до іншої, і обіцяла вжити жорстких заходів.