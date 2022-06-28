СБУ завадила російським хакерам втрутитися в роботу українського телемарафону

Кіберфахівці Служби безпеки завадили російським спецслужбам зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що напередодні Дня Конституції ворог хотів використати ресурси, які беруть участь у національному телемарафоні, для власних деструктивних інформаційних операцій.

За даними СБУ, ворожі хакери намагалися отримати доступ: до відеопотоку прямої трансляції, до стрічки новин прямого ефіру, а також до окремих комп’ютерів співробітників телеканалів, на яких ведеться робота з контентом.

"Завдяки своєчасному виявленню та заходам, які вжила СБУ, наразі таким несанкціонованим діям вдалося запобігти. Однак подібні спроби можуть повторюватися. Адже кібератаки є частиною цілеспрямованих зусиль РФ для впливу на український інформпростір, поширення фейків і ведення гібридної війни", – зазначили в СБУ.