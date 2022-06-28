Мінфін витратив на погашення внутрішнього боргу з початку війни на 64 мільярда більше, ніж залучив, – НБУ
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).
За даними депозитарію Національного банку, з початку повномасштабного нападу РФ за результатами 54 аукціонів із продажу військових облігацій до державного бюджету залучено:
- у березні – 29,3 млрд грн та $12 млн;
- у квітні – 20,3 млрд грн, $82 млн та 176,5 млн євро;
- у травні – 29,3 млрд грн, $121 млн та 52,3 млн євро;
- у червні – 2,3 млрд грн, $221,76 млн та 283,4 млн євро.
"Загальний обсяг залучених коштів за підсумком відповідних аукціонів за період воєнного стану становить понад 81,2 млрд грн, $436,6 млн та 283,4 млн євро і є нижчим за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу", – зазначається у повідомленні.
Так, витрати на погашення внутрішніх державних облігацій за відповідний період становили 89,1 млрд грн, $920,8 млн та 168 млн євро, а сума виплачених відсотків за ними – 44,1 млрд грн, близько $25,5 млн та 8,1 млн євро.
Таким чином, витрати на погашення ОВДП перевищують надходження від їх розміщення на 7,9 млрд грн та $484,2 млн. Водночас номінованих у євро облігацій розміщено на 115,4 млн євро більше, ніж погашено. У підсумку погашення ОВДП в еквіваленті переважають надходження від їх розміщення на 18,5 млрд грн, а з урахуванням виплачених відсотків – на 63,6 млрд грн.
За даними депозитарію НБУ, на 27 червня 2022 року розподіл портфеля військових ОВДП між учасниками майже не змінився. Як і раніше, найбільший обсяг військових облігацій, придбаних на аукціоні, сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Другим за обсягами є портфель військових ОВДП, сконцентрований серед громадян та бізнесу України. Він становить:
- 10,9 млрд грн (13,2% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні);
- $75,1 млн (17,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США);
- 34,9 млн євро (12,8 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на суму більше 1 млрд грн.
Як повідомлялося, Національний банк минулого тижня, 23 червня, знову профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 35 млрд грн, збільшивши їхній портфель до 225 млрд грн, у тому числі в червні на 105 млрд грн.
При цьому Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні.
Однак Міністерство фінансів відмовляється підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.
Зазначимо, що міністр фінансів Сергій Марченко раніше прогнозував, що Україна сподівається у червні отримати $4,8 млрд, що значно більше, ніж було у травні. Наразі невідомо, чи цей план вдастся виконати.
Нагадаємо, Національний банк 12 та 13 травня збільшив свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 20 млрд грн. 8 березня, 12 квітня та 20 квітня Нацбанк викупив папери на суми по 20 млрд грн, 27 квітня – 10 млрд грн, 9 травня – 30 млрд грн.