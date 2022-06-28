"Велика сімка" може заборонити перевезення російської нафти

Лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті в Баварії домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.

Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 за підсумками саміту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Що стосується нафти, ми розглянемо низку заходів, у тому числі варіанти можливого введення всеосяжної заборони на всі послуги, які дозволяють здійснювати морські перевезення російської сирої нафти і транспортування нафтопродуктів по всьому світу, поки нафту не купуватимуть за ціною або нижчою від ціни, узгодженої в консультаціях з міжнародними партнерами", – йдеться у документі.

Водночас у процесі вивчення такого варіанту країни G7 також розглянуть механізми пом'якшення наслідків від обмежувальних заходів, щоб гарантувати, що "найбільш вразливі та постраждалі країни збережуть доступ до енергетичних ринків, у тому числі з Росії".

У заяві зазначається, що у G7 закликають країни, які дотримуються тих самих позицій, приєднатися до відповідних заходів.

Крім цього, за підсумками саміту в Баварії в G7 знову заявили про відданість поетапній відмові від російських енергоресурсів.

Зокрема, країни G7 оголосили про намір шукати шляхи скорочення доходів Росії від вуглеводнів, "підтримуючи стабільність на світовому ринку енергоресурсів та мінімізуючи негативні економічні наслідки, особливо для країн із середнім та низьким рівнем доходу".

Країни G7 також закликали Китай "натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий вердикт Міжнародного Суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН (щодо припинення агресії в Україні, – ред.)…, а також негайно та беззастережно вивела свої війська з України".

Як повідомлялося, за підсумками саміту у Мюнхені лідери країн "Великої сімки" (G7) домовилися вивчити питання щодо встановлення обмежень цін на імпорт російської нафти та газу, щоб має обмежити здатність Москви фінансувати вторгнення в Україну.