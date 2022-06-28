Через зменшення виробництва в Росії почав падати попит на електроенергію, – ЗМІ
Зокрема, минулого тижня у першій ціновій зоні енергоринку РФ (європейська частина РФ та Урал, близько 80% споживання країни) планові обсяги споживання скоротилися майже на 5%, порівняно з минулорічними показниками, пише російський "Коммерсант".
Споживання знижується понад 30 російських регіонів, серед лідерів падіння – Самарська, Вологодська, Липецька та Челябінська області.
У другій ціновій зоні (Сибір) планові обсяги споживання стабільно зростають. З початку місяця показник збільшився на 3,2%, до 13,5 млн МВт-год.
На зниження споживання міг вплинути температурний фактор, адже кінець червня минулого року був спекотнішим у більшості регіонів.
Однак експерти Vygon Consulting вважають, що основна причина червневого падіння споживання в європейській частині Росії та на Уралі – зниження завантаження таких енергоємних галузей, як автопром та металургія.
На ці галузі негативно впливають порушення в ланцюжку постачання імпортних компонентів та експортні обмеження. Аналітик нагадує, що металурги вже повідомляли про зниження завантаження на 15-40% на тлі запроваджених санкцій та падіння попиту в РФ.
Динаміка енергоспоживання та залізничних перевезень традиційно використовується як ключові непрямі індикатори для оцінки динаміки економічного зростання. Зниження споживання електроенергії може вказувати зниження попиту економіки. Мінекономіки оцінювало зниження ВВП у квітні в 3%, загалом за січень-квітень ВВП міг зрости на 1,7%. Оцінок за травень поки що немає, при цьому, за даними Росстату, у першому кварталі економіка зросла на 3,5%.