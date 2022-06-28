Литва остаточно заборонила імпорт російського газу

Литва законодавчо заборонила імпорт російського природного газу, за винятком його транзиту до Калінінградської області РФ.

Відповідні поправки до Закону про природний газ у вівторок, 28 червня, підтримали 123 члени Сейму Литви, ще двоє утрималися, повідомляє Інтерфаакс-Україна.

Згідно з новим законом, газотранспортна система країни та термінал зрідженого природного газу (LNG) компанії Klaipedos nafta будуть доступні лише постачальникам з країн, які не становлять загрози національній безпеці Литви, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

На початку березня Klaipedos nafta призупинила прийом вантажів LNG від російського "НоваТеку" у зв'язку з тим, що Євросоюз запровадив санкції щодо російського мільярдера Геннадія Тімченка.

З квітня Литва повністю відмовилася від постачання російського газу трубопроводом.

Наразі російський газ продовжує транспортуватися транзитом через Литву до Калінінграда, але у відмінному від звичайного технічному режимі, який забезпечує лише передачу кількості газу, необхідного для транзиту.

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Як повідомлялося, 20 червня Литва офіційно оголосила, що припинила залізничний транзит частини вантажів із основної території РФ до Калінінградської області. Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до з Росії до Калінінграда на вантажний автомобільний транзит.

В МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву торкнулася лише продукції із сталі та чорних металів та запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС, які набули чинності з 17 червня.

Водночас у митній службі Литви нагадали, що про цю заборону було відомо з середини березня разом з ухваленням четвертого пакету санкцій ЄС проти Росії. Він передбачає обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. Таким чином, з минулої суботи їх не можна перевозити територією Євросоюзу.

Аналогічна заборона набуде чинності з 10 липня щодо цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – щодо російської нафти.