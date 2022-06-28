Новини

Фінляндія виділить Україні 70 мільйонів євро на розвиток та гуманітарну допомогу

681
Фінляндія виділить Україні 70 мільйонів євро на розвиток та гуманітарну допомогу
Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 млн євро на співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", – сказано в повідомленні.

До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.

Близько 28 тис. українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.

Як повідомлялося, Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні. 

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини