Фінляндія виділить Україні 70 мільйонів євро на розвиток та гуманітарну допомогу

Фінляндія виділяє додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та співпрацю у сфері розвитку.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Фінляндії.

"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 млн євро на співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокове співробітництво Фінляндії з питань розвитку в Україні зосереджено на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", – сказано в повідомленні.

До цього з 24 лютого Фінляндія вже виділила для підтримки України близько 20 млн євро.

Близько 28 тис. українців звернулися у Фінляндії за тимчасовим захистом.

Як повідомлялося, Європейський Союз надасть 9 млрд євро допомоги Україні.

За даними Bloomberg, нова програма макрофінансової допомоги для Києва складатиметься з 25-річних позик із 10-річним пільговим періодом, у цей період виплата відсотків за кредитами буде покриватися за рахунок бюджету ЄС. Виділення коштів також ще затвердити Європарламент.

За даними джерел агентства, перша виплата з цього пакету допомоги має надійти до України цього літа, хоча раніше ЄС планував затвердити його виділення на початку червня і розпочати збір коштів для його фінансування у липні. У подальшому ЄС планував перерахувати Україні ще три-чотири транші до кінця року.