Країни "Великої сімки" допомагатимуть Україні "скільки буде потрібно", – заява

Лідери країн "Великої сімки" (G7) заявили про намір надавати Україні фінансову, військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки це буде потрібно.

Про це йдеться у спільному комюніке країн G7 за підсумками саміту, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми підтримуватимемо Україну скільки буде потрібно, надаючи необхідну фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу для захисту суверенітету та територіальної цілісності", – йдеться у документі.

Країни G7 також заявили про намір активізувати допомогу Україні у налагодженні виробництва та експорту українських товарів.

Згідно з документом, держави G7 у 2022 році надали Україні гуманітарну допомогу на суму понад $2,8 млрд. Крім того, вони мають намір виділити і вже направили Україні $29,5 млрд у якості бюджетної допомоги.

Крім того, лідери країн G7 заявили про плани проведення міжнародної конференції для збору допомоги у відновленні України, а також продовження обмежувальних заходів щодо РФ.

Як повідомлялося, за підсумками саміту у Баварії країни G7 також домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою. Також доручено опрацювати запровадження механізму обмеження цін на російські нафту та газ.

Країни G7 також закликали Китай "натиснути на Росію, щоб вона негайно виконала юридично зобов'язуючий вердикт Міжнародного Суду від 16 березня 2022 року та відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН (щодо припинення агресії в Україні, – ред.)…, а також негайно та беззастережно вивела свої війська з України".