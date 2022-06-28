Українські банки закрили ще понад 170 відділень за квартал, – НБУ

Українські банки у січні-березні 2022 року скоротили кількість структурних підрозділів на 2,6%, або на 171 відділення, – до 6 514.

Про це йдеться в даних Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Так, за підсумками першого кварталу "Ощадбанк" припинив роботу 96 відділень (зменшивши їх кількість до 1 506), "МТБ Банк" та банк "Південний" закрили по 8 відділень (зменшивши кількість до 79 та 82 відповідно), "Креді Агріколь Банк" – 7 (до 141), "Приватбанк" – 6 (до 1 491), "Укргазбанк" – 5 (263), "Альфа Банк" – 3 (до 198).

Водночас у перші три місяці банки відкрили 54 відділення, у тому числі "Райффайзен Банк" – 26 підрозділів, розширивши свою регіональну мережу до 415 філій, "ПУМБ" – 15 (до 263) та "Акордбанк" – 5 (до 112).

За даними Нацбанку, станом на 1 квітня 2022 року "Ощадбанк" залишається лідером за кількістю відділень (1 506), друге місце посідає "Приватбанк" (1 491), третє – "Райффайзен банк Аваль" (415), четверте ділять між собою "Укргазбанк" та "ПУМБ" (по 263) та п'яте – "Укрсиббанк" (250).

З одним відкритим відділенням, як і у першому півріччі, працюють банк "Фамільний", "БТА Банк" та "Кредит Європа Банк", а без підрозділів – "ІНГ Банк Україна", "Сітібанк", банк "Траст-Капітал", "Український банк реконструкції та розвитку" (УБРР), "Кредитвест Банк", "Дойче Банк ДБУ", "СЕБ Корпоративний Банк", "Альпарі Банк", банки "Авангард" та "Портал".

Раніше повідомлялося, що третина українських банків, зокрема 6 із 12 найбільших, зокрема 3 державні, зазнали збитків за січень-травень 2022 року, переважно за рахунок резервування під очікувані кредитні витрати.