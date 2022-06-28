"Укравтодор" не обмежуватиме рух вантажівок через спеку

Цього року вантажний транспорт масою до 40 тонн зможе рухатись дорогами країни у літній період без обмежень.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

"Укравтодор" не запроваджує сезонні обмеження руху для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря. У першу чергу, через військову ситуацію в країні, переорієнтацію експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці", – зазначається у повідомленні.

Держагентство констатує, що через блокаду українських портів російськими військами потоки товарів направлені на залізничні та автомобільні шляхи, тому задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів сезонні обмеження цього року не вводитимуть.

Водночас "Укравтодор" нагадує, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час та пору доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни – 40 тонн.