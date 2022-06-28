Китай зменшив експорт товарів в Росію після вторгнення в Україну на 38%

Обсяг китайського експорту до Росії після початку повномасштабного воєнного вторгнення в Україну наприкінці лютого станом на кінець травня впав на 38% порівняно з показниками другої половини 2021 року. Водночас сировинний імпорт з Росії різко зріс і досяг рекордної позначки $10,3 млрд.

Про це свідчать дані дослідження Інституту світової економіки Петерсона (PIIE) щодо ефективності санкцій, запроваджених щодо Росії, пише російський "Коммерсант".

Фахівці PIIE проаналізували дані щодо 54 країн світу, на які у 2021 році припадало майже 90% російського імпорту.

Як зазначається у дослідженні, за період з 24 лютого до 30 квітня різко скоротився обсяг експорту до Росії з різних країн.

За оцінками PIIE, експорт до Росії з країн, які запровадили щодо неї санкції, за цей період упав приблизно на 60%, а з країн, які не вводили санкції, – приблизно на 40%.

За зазначений період лише в 3 з 54 країн спостерігалося деяке збільшення експорту до Росії хоча б протягом одного місяця з кінця лютого, і ці підвищення були незначними. Ці три країни – Ізраїль, Узбекистан та Бразилія.