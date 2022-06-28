Німеччина скасувала дозволи для українських перевізників до кінця року

Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до кінця 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

Раніше компетентні органи Румунії повідомили Міністерство інфраструктури України, що українські перевізники продовжать здійснювати усі двосторонні та транзитні вантажні автомобільні перевезення без дозволів територією країни після 1 липня.

Угорщина продовжила термін бездозвільного проїзду по території країни у двосторонньому сполученні до моменту набуття чинності спеціальної угоди між Україною та ЄС щодо лібералізації вантажних перевезень.

"Підписання спеціальної угоди між Україною та ЄС щодо лібералізації вантажних перевезень заплановано на 29 червня", – додали в "Укртрансбезпеці".

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури скасувало всі обмеження на видачу дозволів на міжнародні автомобільні перевезення до та з Польщі.