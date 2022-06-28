"Метінвест" Ахметова може побудувати новий завод в Італії або Болгарії

Металургійний холдинг "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського розглядає можливість будівництва нового металургійного заводу в Італії або Болгарії.

Про це гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков заявив у інтерв’ю проєкту Let’s talk Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), повідомляє пресслужба компанії.

Він нагадав, що поза межами України "Метінвесту" вже належать два заводи в Італії, завод у Болгарії, завод у Великій Британії, вугільні шахти в США, в також трейдингова компанія.

"В нас на порядку денному стояли інвестиції у великий завод в Італії, котрий ми планували побудувати в найближчі 3-4 роки. Однак проблема в тому, що він базувався на постачанні слябів від "Азовсталі", а в Італії ми мали б переробляти їх на кінцеву продукцію. Зараз це складніше, тому що потрібно шукати синергію з тими активами, які є в компанії. Наприклад, ми розглядаємо перспективу побудувати новий завод у Болгарії або в тій же Італії", – розповів Риженков.

Водночас він наголосив, що для прийняття рішення про будівництво нових переробних потужностей у Європі потрібно мати гарантії забезпечення його залізною рудою.

"Потрібно бути впевненим, що ми зможемо доставляти ту ж саму руду з Кривого Рога. Зараз це можливо, але не гарантовано. Тобто, ми розглядаємо різні сценарії. Наша технологічна стратегія передбачає інвестиції як в Україні, так і в інших країнах", – зазначив Риженков.

Він додав, що в Україні компанія наразі інвестує лише у підтримання існуючого виробництва, оскільки "неможливо інвестувати в стратегічні речі, коли не розумієш, що станеться з країною в довгостроковій перспективі".

"На жаль, інвестиції, які ми робили в продукцію більшої доданої вартості, всі були в Маріуполі… Зараз ми те ж саме повинні робити на комбінатах "Запоріжсталь" чи "Каметсталь". Але якщо якийсь простий проєкт МБЛЗ поставити на Запоріжсталі, це займе десь 3-4 роки. Тобто це не швидко", – додав Риженков.

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Як повідомлялося, у травні основний власник "Метінвеста" мільярдер Рінат Ахметов заявляв, що компанія зберігає плани будівництва нового металургійного підприємства в Італії.

Ахметов також оцінював довоєнну капіталізацію промислових активів групи SCM, які постраждали або були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, у понад $20 мільярдів.

В Італії групі SCM Ріната Ахметова належить два перекатних заводи – Ferriera Valsider та Trametal, які використовували для виробництва продукції напівфабрикати, що постачалися з маріупольських комбінатів групи.

В липні минулого року гендиректор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначав, що група розглядає можливість спільного з компанією Danieli будівництва нового прокатного металургійного заводу в Італії, однак остаточного рішення щодо цього ще не прийнято.