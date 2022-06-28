Польща буде судитися з російським "Газпромом" через відключення газу

Польща буде судитися з російською компанією "Газпром" через припинення поставок газу наприкінці квітня.

Про це заявив заступник прем’єр-міністра Польщі, міністр державних активів Яцек Сасин на форумі, присвяченому енергетичній безпеці Польщі та регіону, передає Європейська правда.

"Як міністерство ми домовилися з Польською нафтовою і газовою компанією щодо цього питання і маємо намір у судовому порядку врегулювати рішення російського газового гіганта. Не може бути, що такі рішення ухвалюються в односторонньому порядку, цього немає в контракті, а ми не реагуємо. Ми повинні відшкодувати наші збитки", – заявив Сасин.

Як повідомлялося, Болгарія та Польща були першими двома країнами ЄС, до яких "Газпром" припинив постачання газу 27 квітня після того, як вони відмовилися платити в рублях.