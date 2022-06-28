Велика Британія збільшить фінансування для підтримки українських науковців у 4 рази

Уряд Великої Британії прийняв рішення збільшити фінансування програми для підтримки науково-технічного та науково-дослідного секторів України.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Так, уряд Великобританії прийняв рішення збільшити фінансування програми Researchers at Risk Fellowship у чотири рази.

"Ми високо цінуємо рішення уряду Великої Британії щодо розширення стипендіальної програми Researchers at Risk Fellowship. Понад 130 українських науковців отримають підтримку в межах програми, що стартувала в березні. Спочатку на програму було виділено 3 млн фунтів стерлінгів, а оголошені сьогодні додаткові 9,8 млн дозволять їй значно розширитися", – зазначив Шкарлет.

Українські вчені, які вимушено переїхали за кордон або не змогли повернутися додому через агресію РФ, зможуть продовжувати дослідження та обмінюватися досвідом з іноземними колегами завдяки підтримці Великобританії.

За стипендіальною програмою передбачається виплата заробітної плати та покриття витрат на проживання до двох років для українських дослідників. Згодом науковці зможуть повернутися додому та зробити вагомий внесок у відновлення країни.

"Не менш важливою є підтримка українських університетів, які завдяки новій програмі UK twinning programme зможуть працювати з провідними університетами Великої Британії. Вірю, що ця колаборація посилить співпрацю між нашими державами у сфері освіти та науки", – додав Шкарлет.

Крім того, уряд Великобританії надасть фінансування для підтримки програми побратимів Universities UK International і Cormack Consultancy Group. Проєкт має на меті встановити більше ніж 100 довгострокових програм партнерства для підтримки українських інституцій, студентів і дослідників під час війни.

79 університетів Великобританії вже підписали програму, до проєкту долучився й Единбурзький університет, який об’єднався з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, а також Університет Рексема Гліндра, який об’єднався з Національним університетом "Чернігівська політехніка".