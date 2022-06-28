Макрон оголосив про початок роботи над встановленням стелі цін на російські нафту й газ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що зростання цін на енергію, спровоковане військовим вторгненням РФ в Україну, породило низку міжнародних ініціатив щодо зниження витрат споживачів, які тепер потрібно конкретизувати.

Про це Макрон сказав на пресконференції за підсумками саміту G7 у Німеччині, передає Інтерфакс-Україна.

"Перший механізм, який розглядається, – це встановлення стелі цін на російську нафту. Такого механізму сьогодні немає. Роздуми про нього почалися. Я це підтримую. Це хороша ідея", – заявив Макрон.

"Але є технічна складність у тому, що російська нафта не надходить єдиною трубою. Вона продається в різні країни. І є сира нафта, і нафта перероблена. Ряд країн її переробляє", – пояснив він.

"Щоб ця ініціатива спрацювала, треба максимально розширити альянс покупців, які будуть на це згодні, встановлять стелю цін і досягнуть її ефективності", – сказав Макрон.

За його словами, на основі політичних дискусій, що відбулися, на саміті G7 має розпочатися технічна робота.

"Чи можна, вийшовши з саміту G7, натиснути кнопку і заявити, що стеля цін встановлена? Ні. Це неправда, тому що технічного механізму не існує", – сказав президент Франції, додавши, що над цим ще треба працювати.

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Друге завдання, за його словами, полягає в тому, щоб те саме зробити з російським газом.

"Це простіше. Він надходить газопроводом. А можливості Росії перейти на скраплений газ дуже слабкі. Я це також дуже підтримую", – заявив президент Франції.

Макрон додав, що до покупців енергоресурсів звернений заклик краще координувати дії, щоб з єдиної позиції розмовляти з виробниками, "на яких лежить величезна відповідальність з огляду на нашу колективну залежність".

Він вважає, що координація великих покупців дозволить краще утримувати ціни на газ і нафту як сиру, так і нафтопродукти. Це порушує багато технічних питань, які найближчими місяцями вирішуватимуться як у США та ЄС, так і загалом у G7.

У свою чергу канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що обмеження ціни на нафту – це амбітна ідея.

"Щодо можливого ліміту на ціни на нафту: це дуже амбітна, перспективна ідея. Це те, що ми справді змушені зробити. Ми повинні продовжувати вивчати, опрацювати її", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що лідери країн "Великої сімки" (G7) на саміті в Баварії домовилися вивчити можливість запровадження повної заборони на послуги з перевезення нафти та нафтопродуктів з Росії, доки їх не продаватимуть за ціною, узгодженою міжнародною спільнотою.