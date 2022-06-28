США заборонили імпорт золота з Росії

США із 28 червня забороняють імпорт золота з Росії.

Про це йдеться в повідомленні американського Мінфіну, передає Інтерфакс-Україна.

Обмеження починають діяти з 28 червня, але не поширюються на раніше вивезене із Росії золото.

Крім того, OFAC (Office of Foreign Assets Control, підрозділ Мінфіну США, що відповідає за правозастосування в галузі санкцій) включив ПАТ "Камаз" та ПАТ "Об'єднана авіабудівна корпорація" (ОАК) у списки санкцій США.

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Також під нові санкції США, пов'язані з війної РФ проти України, підпали майже 60 осіб та кілька десятків компаній.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) ввело санкції проти 70 юридичних осіб, багато з яких відіграють важливу роль для оборонно-промислової бази Російської Федерації. Зокрема, санкції запроваджуються проти державної корпорації "Ростех", а також проти 29 російських фізичних осіб", – йдеться в заяві американського Мінфіну.

У свою чергу Держдеп США одночасно з Мінфіном запровадив санкції проти ще 45 юридичних та 29 фізичних осіб.

Серед тих, що підпали під нові санкції, опинилися журналістка і телеведуча Тіна Канделакі і колишній міністр оборони Анатолій Сердюков, а також його діти Сергій і Наталія та його дружина Євгенія Васильєва.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.