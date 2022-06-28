Фінський виробник шин Nokian Tyres пішов із Росії

Фінський виробник шин для складних кліматичних умов Nokian Tyres оголосив про рішення покинути російський ринок. Минулого року близько 80% вироблених Nokian Tyres шин для легкових автомобілів випустили в Росії. На компанію в Росії працюють понад 1600 осіб.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Рада директорів Nokian Tyres прийняла рішення про контрольований вихід з російського ринку. У зв’язку з війною в Україні та подальшим посиленням санкцій для Nokian Tyres plc більше недоцільно продовжувати діяльність у Росії. Підготовка до виходу розпочнеться негайно, і компанія оцінить різні варіанти виходу. Цей процес буде здійснюватися з урахуванням місцевих працівників та законодавства", – сказано в повідомленні.

У рамках цього процесу Nokian Tyres зафіксує знецінення російських активів на суму приблизно 300 млн євро у другому кварталі 2022 року. Вони будуть відображені як виключення, що не відповідають МСФЗ. Враховуючи знецінення, вартість чистих активів Nokian Tyres в Росії та Білорусі на 31 травня 2022 року становила приблизно 400 млн євро.

"Після ретельного розгляду та оцінки різних варіантів ми вирішили відновити Nokian Tyres без присутності в Росії та зосередитися на можливостях зростання на інших наших основних ринках. Це було непросте рішення, враховуючи, що у нас є понад 1600 відданих співробітників в Росії, чий досвід ми високо цінуємо, а також багато давніх відносин із клієнтами і постачальниками, побудовані за останні 17 років", – заявив президент і генеральний директор компанії Юкка Мойсіо.

Щоб забезпечити постачання своєї продукції, Nokian Tyres продовжила нарощувати потужності на своїх заводах у Фінляндії та США та вирішила інвестувати в абсолютно нові потужності в Європі. Раніше в цьому році компанія оголосила, що припинила інвестиції в російський завод і почала переносити виробництво окремих ключових груп продуктів з Росії на інші свої заводи.

Nokian Tyres працює в Росії з 2005 року. У 2021 році приблизно 80% шин компанії для легкових автомобілів було вироблено в Росії, а бізнес-сфера Росія та Азія становила приблизно 20% чистих продажів Nokian Tyres.

На сьогоднішній день Андрій Пантюхов, який очолював бізнес-напрям Nokian Tyres в Росії та Азії, більше не входить до складу менеджменту Nokian Tyres.

Раніше повідомлялося, що один із найбільших світових виробників автомобільних шин – французька Michelin Group – оголосила про намір передати свій бізнес у РФ місцевому менеджменту до кінця року.