Нацкомісія заборонила ОГТСУ та "Укртрансгазу" включати до планів розвитку заходи на окупованих територіях

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг заборонила на період дії воєнного стану Оператору ГТС України, Оператору газосховищ України (АТ "Укртрансгаз") та операторам газорозподільних мереж включати у плани розвитку заходи на окупованих територіях чи районах бойових дій.

Рішення регулятора закріплено постановою "Про врегулювання питань, пов'язаних із планами розвитку газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ у період дії воєнного стану в Україні", передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, комісія також заборонила проводити відкриті обговорення планів розвитку газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ.

"З урахуванням положень постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 "Про захист інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об'єктів критичної інфраструктури" відкриті обговорення планів розвитку газорозподільних систем, газотранспортної системи та газосховищ, а також проєктів рішень НКРЕКП щодо затвердження відповідних планів розвитку/змін до них не проводити", – сказано в постанові комісії.