Дебютний добовий перетин для експорту електроенергії до Румунії викупили 5 компаній

Доступну пропускну спроможність міждержавного перетину для експорту електроенергії до Румунії на 30 червня, перший день його відкриття після погодження ENTSO-E, викупили 5 компаній.

Згідно з результатами добового аукціону НЕК "Укренерго", покупцями стали "ДТЕК "Західенерго", "Артлекс Енерджі", "ЕРУ Трейдінг", "Ле Трейдінг Україна", "Некстрейд", передає Інтерфакс-Україна.

"ДТЕК Західенерго" загалом за добу планує постачати найбільше – 1088 МВт-год, за ним іде "Ле Трейдінг Україна" – 709 МВт-год, на третьому місці "ЕРУ Трейдінг" – 270 МВт-год, далі – "Некстрейд" із заявкою на 234 МВт-год та "Артлекс Енерджі" з 90 МВт-год.

Ще в аукціоні брали участь ПрАТ "Укргідроенерго", "Смарт Грід Україна" та "Нью Стрім Енерджі".

Кошти, які компанії мають сплатити за перетин на 30 червня, складають майже 9,2 млн грн.

Найдорожчим перетин виявився з постачанням на 23:00 – 6,05 тис. грн/МВ-год, найдешевшим – 1,471 тис. грн/МВт-год – з постачанням на 03:00.

Раніше повідомлялося, що оператори системи передачі континентальної Європи ENTSO-E ухвалили рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи.