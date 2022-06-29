Чотири з десяти банків, що обслуговують російську оборонку, не відключили від SWIFT, – StateWatch

Чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, досі не відключили від системи SWIFT. Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".

Про це повідомляє група аналітиків проєкту Trap Aggressor від StateWatch.

Зазначається, що російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду РФ.

Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ "Сбєрбанк", ПАТ "ВТБ", АТ "Газпромбанк", АТ "Всеросійський банк розвитку регіонів", АТ "Россєльхозбанк", АТ АКБ "Новікомбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", ВАТ "АБ "Росія", АТ "Дальнєвосточний банк" та ПАТ "Промсвязьбанк".

Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення. Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд Росії згодом компенсує їм ці кошти. Уповноважений банк укладає договір про банківський супровід з виконавцем контракта по ДОЗ, а розрахунки по такому державному замовленню проводяться через окремі рахунки, відкриті у цих банках.

Навесні шість з цих банків потрапили під західні санкції та були відключені від SWIFT, проте "Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР та "Дальнєвосточний банк", які працюють на російську оборонку, досі користуються послугами цієї системи.

Наприклад, нині через "Газпромбанк" Міністерство оборони РФ виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям.